Amerikaans oud-president George H.W. Bush overleden

De Amerikaanse oud-president George Herbert Walker Bush is vrijdag overleden, op 94-jarige leeftijd. Dat meldt zijn familie. Bush senior was de 41e president, en vader van George W. Bush, de 43e president van de Verenigde Staten. 'Onze lieve vader is overleden', klinkt het in het statement van de familie. 'Hij was een man van het grootste karakter en de beste vader een zoon of dochter kon wensen.'

Bush overleed vrijdag om 22 uur in Dallas. De voorbije jaren moest hij al verschillende keren in het ziekenhuis blijven. Zo werd hij daags na de begrafenis van zijn vrouw Barbara, in april van dit jaar, opgenomen met een bloedvergiftiging na een infectie.

Bush was president van 1989 en 1993, nadat hij acht jaar lang vicepresident was onder Ronald Reagan. Hij slaagde er niet in een tweede ambtstermijn als president in de wacht te slepen, maar zag zijn zoon acht jaar later wel president worden.

Zijn presidentschap wordt vaak vereenzelvigd met de Golfoorlog die hij in 1991 opstartte, nadat Sadam Hoessein Koeweit was binnengevallen. Op binnenlands vlak liep het echter minder vlot, vooral door een economische recessie. Daarop rekende Bill Clinton hem af in de campagne voor de verkiezingen van 1992, met de bekende slogan 'It's the economy, stupid'.

Behalve George had het echtpaar nog vier andere kinderen, van wie ook Jeb internationaal bekend is. Hij was gouverneur van Florida in 2000, toen zijn broer verkozen werd, en probeerde in 2016 de Republikeinse presidentskandidaat te worden.