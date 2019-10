'Amerikaans ministerie van Justitie opent strafrechtelijk onderzoek naar eigen Rusland-onderzoek'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de manier waarop het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 is gelanceerd. Dat schrijft de New York Times op basis van twee bronnen dichtbij het dossier.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Bill Barr © Belga Image

Het onderzoek, onder toezicht van justitieminister Bill Barr, was voorlopig administratief maar wordt nu opgeschaald tot een strafrechtelijk onderzoek, aldus de krant. De wijziging maakt het voor procureur John Durham mogelijk om getuigen op te roepen en dagvaardingen uit te vaardigen met het oog op het recupereren van documenten. Controversieel Volgens de New York Times bevindt het ministerie van Justitie zich op die manier in de ongewone situatie dat het onderzoek voert naar zichzelf. Een en ander dreigt ook de kritiek uit te lokken dat president Donald Trump het ministerie als wapen gebruikt tegen zijn tegenstanders en dat justitieminister Barr probeert een politieke overwinning voor de president te behalen. Mueller Trump heeft al herhaaldelijk een onderzoek geëist naar het Russische onderzoek. Volgens de VS-president gaat het om een 'heksenjacht' ontketend door zijn politieke tegenstanders. De FBI opende in juli 2016 een onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen, om nadien de contacten tussen de entourage van Trump en Moskou onder de loep te nemen. Speciaal aanklager Robert Mueller werd in mei 2017 benoemd om de verdachtmakingen tegen de president uit te spitten. In het voorjaar van 2019 maakte Mueller zijn rapport bekend. Daarin wordt Trump vrijgepleit van samenzwering met Rusland, maar ook niet volledig. Mueller beschrijft ook een tiental gevallen waarin de Republikeinse president druk zou hebben uitgeoefend op het onderzoek.