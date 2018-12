Amerikaans minister van Binnenlandse Zaken treedt af

De 51-jarige Zinke, een voormalige elitesoldaat van de Navy Seals en congresafgevaardigde uit de staat Montana, was twee jaar geleden door Trump benoemd. Hoewel de Amerikaanse president geen verklaring geeft voor het vertrek van de minister van Binnenlandse Zaken verkiest Trump hem toch te danken voor zijn verdiensten binnen zijn regering. 'Hij heeft veel bewerkstelligd tijdens zijn ambtstermijn en ik wil hem danken voor zijn diensten aan de natie', tweet Trump.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken is een omstreden politicus. Er lopen verschillende onderzoeken naar ongehoorde politieke activiteiten en mogelijke belangenvermenging. Zinke kreeg ook kritiek van milieu-organisaties omdat hij oliewinning toestond in het Noordpoolgebied. De voornaamste bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken zijn de nationale parken en de betrekkingen met de Native American tribes.

Chuck Schumer, de Democratische fractieleider in de senaat, reageert verheugd op het vertrek van Ryan Zinke. Schumer omschrijft Zinke in een tweet als 'een van de meest toxische leden van het kabinet', die de overheid als zijn persoonlijke 'honingpot' beschouwde.

Ryan Zinke was one of the most toxic members of the cabinet in the way he treated our environment, our precious public lands, and the way he treated the govt like it was his personal honey pot.



The swamp cabinet will be a little less foul without him.