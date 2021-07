Het Amerikaanse leger zegt de terugtrekking uit Afghanistan voor 'meer dan 90 procent' te hebben uitgevoerd. De terugtrekking is gestart in mei en verloopt in sneltempo, bijna twintig jaar na de militaire interventie in het land. Die kwam er in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in april aan dat hij de terugtrekking tegen 11 september wil afronden, de twintigste verjaardag van de aanslagen. Vrijdag zei het Witte Huis dat de laatste Amerikaanse militairen tegen eind augustus al Afghanistan zullen verlaten.

'Het terugtrekkingsproces gaat voort', aldus het leger in een persbericht. 'Het Amerikaanse centrale commando schat dat we meer dan 90 procent van het volledige terugtrekkingsproces hebben afgerond.'

De Amerikanen gaven al de controle van zeven gewezen Amerikaanse bases officieel aan de Afghaanse troepen over. Ook repatrieerden ze het equivalent van de lading van 984 C-17-transportvliegtuigen aan materiaal. Vorige week verlieten de Amerikaanse en NAVO-troepen de luchtmachtbasis Bagram, de grootste in Afghanistan, 50 kilometer ten noorden van Kaboel. De basis was het zenuwcentrum van hun operaties al van bij de start van de militaire interventie in het land.

De Afghaanse autoriteiten zetten dinsdag honderden soldaten en leden van proregeringsmilities in het noorden in. Zij moeten een offensief van de taliban tegengaan, die tot de vlucht van een duizendtal Afghaanse militairen naar Tadzjikistan leidde.

