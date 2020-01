Het nieuws komt een dag nadat het Iraakse parlement een resolutie aangenomen heeft waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten.

Dat gebeurde dan weer als reactie op de dodelijke droneaanval die de VS in de nacht van donderdag op vrijdag uitvoerden in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Daarbij werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood, wat de spanningen in de regio opnieuw fel heeft doen oplopen.

De commandant van de Amerikaanse troepen in Irak had -eigenhandig volgens een Amerikaanse militaire bron in Bagdad- een brief bezorgd aan de nummer twee van het Iraakse leger waarin hij laat weten de 'soevereine beslissing van het Iraakse parlement te respecteren waarin het vertrek geëist wordt'.

Maar de stafchef van het Amerikaanse leger in Washington kondigde iets later aan dat het om een vergissing ging. 'Deze brief komt niet overeen met onze geestesgesteldheid', aldus Mark Esper.