Het Amerikaanse leger heeft in 24 uur tijd naar eigen zeggen ongeveer 2.000 personen teruggevlogen vanop de luchthaven van Kaboel. Onder hen 325 Amerikaanse burgers. In de periode tot woensdagmorgen (woensdag 9 uur in België) vertrokken 18 transportvliegtuigen, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, John Kirby, woensdag.

Kirby gaat ervan uit dat ook de komende 24 uur, tot donderdagmorgen dus, 2.000 passagiers kunnen vertrekken. Het gaat om Afghanen, inwoners van andere Navo-lidstaten en Amerikanen, zegt Kirby. Maar er spelen veel factoren mee, zoals de configuratie van de vliegtuigen. Transportvliegtuigen als Boeing C-17's kwamen bovendien in Kaboel aan met soldaten en uitrusting en zijn daardoor niet allemaal in staat om het maximum van 300 passagiers mee te nemen, aldus Kirby.

Het Amerikaanse leger heeft intussen ongeveer 4.500 soldaten op de luchthaven van Kaboel. Doel is om het aantal troepen tot 6.000 op te drijven. De soldaten moeten waken over de veiligheid op de luchthaven. Ook moeten ze de evacuatie organiseren van Amerikanen en vroegere Afghaanse medewerkers van de Amerikaanse strijdkrachten.

Ondertussen voeren ook andere landen volop evacuaties uit. In Parijs landde woensdagavond een tweede Franse vlucht. Het was de eerste met ook Afghanen aan boord. In totaal zaten er 200 passagiers in het vliegtuig, waaronder 25 Fransen en verder veel Afghanen, onder wie een aanzienlijk aantal vrouwen en kinderen.

Een Nederlandse vlucht, met naast 35 Nederlandse geëvacueerden ook 16 Belgen aan boord, landt met enige vertraging woensdagavond om 23.05 uur. In Kaboel landde dan weer een vervangend Nederlands ambassadeteam, met een ambasseur, consulair noodteam en een zestigtal militairen. Zij moeten evacuaties naar Nederland mogelijk maken.

Kirby gaat ervan uit dat ook de komende 24 uur, tot donderdagmorgen dus, 2.000 passagiers kunnen vertrekken. Het gaat om Afghanen, inwoners van andere Navo-lidstaten en Amerikanen, zegt Kirby. Maar er spelen veel factoren mee, zoals de configuratie van de vliegtuigen. Transportvliegtuigen als Boeing C-17's kwamen bovendien in Kaboel aan met soldaten en uitrusting en zijn daardoor niet allemaal in staat om het maximum van 300 passagiers mee te nemen, aldus Kirby. Het Amerikaanse leger heeft intussen ongeveer 4.500 soldaten op de luchthaven van Kaboel. Doel is om het aantal troepen tot 6.000 op te drijven. De soldaten moeten waken over de veiligheid op de luchthaven. Ook moeten ze de evacuatie organiseren van Amerikanen en vroegere Afghaanse medewerkers van de Amerikaanse strijdkrachten. Ondertussen voeren ook andere landen volop evacuaties uit. In Parijs landde woensdagavond een tweede Franse vlucht. Het was de eerste met ook Afghanen aan boord. In totaal zaten er 200 passagiers in het vliegtuig, waaronder 25 Fransen en verder veel Afghanen, onder wie een aanzienlijk aantal vrouwen en kinderen. Een Nederlandse vlucht, met naast 35 Nederlandse geëvacueerden ook 16 Belgen aan boord, landt met enige vertraging woensdagavond om 23.05 uur. In Kaboel landde dan weer een vervangend Nederlands ambassadeteam, met een ambasseur, consulair noodteam en een zestigtal militairen. Zij moeten evacuaties naar Nederland mogelijk maken.