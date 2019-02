Amerikaans lagerhuis stemt voor stopzetten militaire steun aan Saoedi-Arabië in Jemen

In december keurde de door de Republikeinen gedomineerde Senaat de resolutie al goed met een kleine meerderheid. Omdat sindsdien een nieuw Congres zetelt, moet het hogerhuis zich opnieuw over de tekst buigen.

De steun aan Saoedi-Arabië, dat in Jemen al sinds 2015 strijd voert tegen de Houthi-rebellen, is sinds de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel fel omstreden. Volgens onder meer Turkije en de Amerikaanse inlichtingendiensten zou de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de opdrachtgever zijn.