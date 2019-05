Amerikaans lagerhuis keurt tekst goed om in klimaatakkoord Parijs te blijven

Het Huis van Afgevaardigden, dat de Democraten controleren, heeft donderdag een tekst goedgekeurd waarmee Washington gedwongen wordt om in het klimaatakkoord van Parijs te blijven. Het gaat vooral om een symbolische zet, want de kans is zeer klein dat de tekst ook goedgekeurd zal worden door de Senaat.

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden