De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft donderdag op opvallende wijze kritiek geüit op president Donald Trump. De tweets van Trump over strafzaken zoals die tegen ex-adviseur Roger Stone 'maken het voor mij onmogelijk om mijn werk te doen', aldus de minister.

Dat zei Barr in gesprek met ABC News, nadat er ophef was ontstaan over de strafeis in het proces tegen Stone, een vriend en voormalig adviseur van de president. Aanklagers in de zaak hadden zeven tot negen jaar celstraf geëist, maar werden later teruggefloten door het ministerie, dat die eis 'excessief' noemde. Daarop besloten alle vier de aanklagers zich terug te trekken van de zaak-Stone; één van hen nam zelfs direct ontslag.

'Het is tijd om op te houden met twitteren over strafzaken van het ministerie van Justitie', zegt Barr donderdag. 'Ik zal door niemand worden gepest of beïnvloed, of het nou het Congres is, de redactie van een krant of de president. Ik ga doen wat juist is. En ik kan mijn werk bij het ministerie niet doen met een constant achtergrondcommentaar dat mij ondermijnt.'

De kritiek is extra opvallend omdat Barr bekendstaat als fanatiek aanhanger van Trump. Bij het vrijgeven van het eindrapport in het Rusland-onderzoek van Robert Mueller werd Barr door Democraten nog beschuldigd van het verdraaien van belangrijke conclusies, om de president te beschermen.

In het interview ontkent Barr dat hij met het Witte Huis heeft samengespannen om de strafeis tegen Stone te verlagen. Volgens het ministerie werd al besloten om de strafeis aan te passen voordat Trump er via Twitter kritiek op uitte.

Democraten hebben opgeroepen tot een intern onderzoek bij het ministerie van Justitie. Democratisch Afgevaardigde Eric Swalwell liet woensdag in gesprek met CNN zelfs weer het woord 'impeachment' vallen. Gevraagd of hij een nieuw impeachment-proces tegen Trump vanwege de zaak-Stone steunt, zei Swalwell dat 'we alle opties op tafel laten'. 'We laten hem niet de democratie in de fik steken omdat hij er nu al een keer mee is weggekomen en hij denkt dat we er niets tegen zullen doen.'

Dat zei Barr in gesprek met ABC News, nadat er ophef was ontstaan over de strafeis in het proces tegen Stone, een vriend en voormalig adviseur van de president. Aanklagers in de zaak hadden zeven tot negen jaar celstraf geëist, maar werden later teruggefloten door het ministerie, dat die eis 'excessief' noemde. Daarop besloten alle vier de aanklagers zich terug te trekken van de zaak-Stone; één van hen nam zelfs direct ontslag.'Het is tijd om op te houden met twitteren over strafzaken van het ministerie van Justitie', zegt Barr donderdag. 'Ik zal door niemand worden gepest of beïnvloed, of het nou het Congres is, de redactie van een krant of de president. Ik ga doen wat juist is. En ik kan mijn werk bij het ministerie niet doen met een constant achtergrondcommentaar dat mij ondermijnt.'De kritiek is extra opvallend omdat Barr bekendstaat als fanatiek aanhanger van Trump. Bij het vrijgeven van het eindrapport in het Rusland-onderzoek van Robert Mueller werd Barr door Democraten nog beschuldigd van het verdraaien van belangrijke conclusies, om de president te beschermen.In het interview ontkent Barr dat hij met het Witte Huis heeft samengespannen om de strafeis tegen Stone te verlagen. Volgens het ministerie werd al besloten om de strafeis aan te passen voordat Trump er via Twitter kritiek op uitte.Democraten hebben opgeroepen tot een intern onderzoek bij het ministerie van Justitie. Democratisch Afgevaardigde Eric Swalwell liet woensdag in gesprek met CNN zelfs weer het woord 'impeachment' vallen. Gevraagd of hij een nieuw impeachment-proces tegen Trump vanwege de zaak-Stone steunt, zei Swalwell dat 'we alle opties op tafel laten'. 'We laten hem niet de democratie in de fik steken omdat hij er nu al een keer mee is weggekomen en hij denkt dat we er niets tegen zullen doen.'