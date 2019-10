In de Verenigde Staten gaat het Huis van Afgevaardigden donderdag stemmen over de afzettingsprocedure van president Donald Trump. Dat melden Amerikaanse media maandag.

Er zal gestemd worden over een resolutie die 'het lopende onderzoek bevestigt dat momenteel door de commissies wordt uitgevoerd in het kader van de impeachmentprocedure' en die de 'procedure voor de volgende onderzoeksdaden' zal vastleggen, schrijft de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, in een brief aan de andere Democraten.

Bedoeling is voorts dat de resolutie duidelijk maakt of de Trump-administratie documenten mag achterhouden, getuigenverklaringen kan voorkomen, dagvaardingen naast zich neer mag leggen en het Huis van Afgevaardigden kan blijven tegenwerken, aldus nog Pelosi.

Woordvoerster Stephanie Grisham van het Witte Huis reageerde in een verklaring dat het Witte Huis geen gedegen commentaar kan geven zolang het de tekst van de brief niet heeft kunnen bekijken. Maar ze voegde er aan toe dat Pelosi 'eindelijk toegeeft wat de rest van Amerika al wist - namelijk dat de Democraten een onwettige impeachmentprocedure voeren'.

De Republikeinen vragen al weken om een formele stemming in het Huis. 'Het is al 34 dagen geleden dat Nancy Pelosi eenzijdig haar impeachmentonderzoek startte', twitterde de minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. 'Het terugkrabbelen van vandaag komt neer op toegeven dat het proces vanaf het begin een mislukking is'.