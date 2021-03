Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag het relanceplan van de Democratische president Joe Biden goedgekeurd.

Het plan, ter waarde van 1.900 miljard dollar, kreeg 220 stemmen voor en 211 tegen. Eén Democraat stemde tegen. Zaterdag zette de Senaat al het licht op groen. De goedkeuring door het Congres betekent meteen een grote overwinning voor Biden, minder dan twee maanden na zijn aantreden. Het staatshoofd liet eerder op woensdag al weten dat hij vrijdag zijn handtekening onder het gigantische steunpakket - met een omvang van bijna 10 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) - zou zetten.

Dat omvat onder meer investeringen in vaccins en testen tegen het coronavirus, maar ook geld voor schoolopeningen en steunmaatregelen voor individuen en bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Zo trekt de overheid 400 miljard dollar uit voor rechtstreekse steuncheques tot 1.400 dollar per persoon voor miljoenen Amerikanen.

Geen Republikeinse steun

De goedkeuring gebeurde zonder de steun van de Republikeinen, die vinden dat er te diep in de buidel wordt getast. De Democraten hebben echter niet over de hele lijn hun slag thuis gehaald. Zo is bijvoorbeeld een verhoging van het minimumloon van 7,25 naar 15 dollar per uur uit het pakket gehaald.

Eind december - onder president Donald Trump - stemde het Congres nog in met een pakket steunmaatregelen van 900 miljard dollar. Als gevolg van de coronapandemie keurde het parlement vorig jaar alles samen voor 3.000 miljard dollar aan maatregelen goed.

Begrotingstekort VS was al meer dan 1 biljoen dollar

Het Amerikaanse begrotingstekort is in de eerste vijf maanden van het fiscale jaar boven de 1 biljoen dollar uitgekomen. Het tekort is vooral veroorzaakt door de inspanningen van de overheid om de economie door de crisis te loodsen. In de cijfers is het steunpakket van 1.900 miljard dollar nog niet bij het bedrag opgeteld.

Het tekort kwam in februari uit op 310,9 miljard dollar, tegen 235,3 miljard dollar in februari 2020, zo staat in een woensdag gepubliceerd rapport van het ministerie van Financiën in de VS. Met dat gat kwam het begrotingstekort uit op 1,05 biljoen dollar, een record voor de eerste vijf maanden van het fiscale jaar dat in oktober begon. In 2020 stond de teller in de VS na vijf maanden op 624,5 miljard dollar. Dat was voordat het coronavirus toesloeg.

In het rapport zit al wel het bedrag van 900 miljard dollar aan coronasteunhulp dat in december werd goedgekeurd. Bidens American Rescue Plan Act zal het tekort verder doen oplopen met bijna 1,2 biljoen dollar dit jaar en 528,5 miljard dollar in 2022, aldus het rapport.

