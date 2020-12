Texas heeft geen wettelijke grond om zich te mengen in de verkiezingen in een andere staat, zegt de rechtbank vrijdag.

Texas diende klacht in tegen het verkiezingsresultaat in vier andere staten: Pennsylvania, Georgia, Michigan and Wisconsin. Bedoeling was om de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden teniet te doen. De staten zelf hadden de uitslag van de verkiezingen van 3 november al gecertificeerd.

De klacht werd ingediend door Ken Paxton, de minister van justitie van de staat Texas. Hij wilde uitstel van de certificeringsdeadline zodat onregelmatigheden, waar hij vermoedens van had maar geen bewijs voor is, verder onderzocht konden worden. Zeventien staten dienden een brief in waarin ze hun steun uitspraken voor de zaak. Het ging om Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah and West Virginia.

Ook 120 Republikeinen in het Huis der Afgevaardigden en het Witte Huis zelf schaarden zich achter Paxton. Woensdag tweette president Donald Trump nog dat zijn team zich met de zaak zou gaan bezighouden.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

Het Hof wees de aanklacht af omdat Texas geen juridische grond heeft om de zaak aan te dragen.

