Het Amerikaans hooggerechtshof moet zich uitspreken over de vraag of president Donald Trump al dan niet het recht heeft zijn persoonlijke financiën, met name belastingaangiftes, geheim te houden. De negen rechters begonnen dinsdag met het ondervragen van de advocaten via teleconferentie.

Het betreft een grote krachtmeting over de macht van het staatshoofd van de Verenigde Staten.

Trump verzet zich tegen openbaarmaking van zijn fortuin en familiezaken, maar hij en zijn ministerie van Justitie verloren processen bij lagere rechtbanken in Washington en New York. Van het Hooggerechtshof, dat vijf conservatieve en vier "liberale" leden telt, kon Trump zelf twee rechters, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh benoemen.

Twee commissies van het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden willen Trumps boekhouding zien. Ook aanklagers in New York eisen inzage in diens financiële handel en wandel. De twee zaken van het Congres en de aanklagers zijn samengevoegd. In de eerste twee willen de commissies gegevens van Deutsche Bank en Capital One omtrent de financiën van de president bekomen.

Justitie in New York wil dan weer gegevens van een accountbedrijf dat met Trump heeft gewerkt. Hierin gaat het om een onderzoek naar veel geld dat zou zijn overgemaakt naar pornoster Stormy Daniels en Playboymodel Karen McDougal, die beiden hebben gezegd een affaire met de miljardair te hebben gehad.

De private advocaten van het staatshoofd voeren aan dat hij brede immuniteit geniet als president en dat hij op geen enkele dagvaarding moet ingaan. Dat geldt ook voor de bedrijven die met de vastgoedmagnaat hebben gewerkt.

De zaak bij de hoogste rechtsinstantie in de VS was door de coronacrisis uitgesteld. Het is de bedoeling klaar te zijn voor de presidentsverkiezingen begin november.

