Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag de gouverneur van de staat New York verboden om beperkingen op te leggen aan gebedshuizen in de strijd tegen de coronapandemie. De beslissing wordt door sommigen gezien als verdediging van de godsdienstvrijheid.

Religieuze diensten mogen niet anders behandeld worden dan niet-religieuze bijeenkomsten die wel toegelaten zijn, stelt het vonnis. De conservatieve rechter Amy Coney Barnett deed de balans overhellen naar het conservatieve kamp.

Gouverneur Andrew Cuomo had het maximaal toegelaten aantal aanwezigen in gebedshuizen beperkt tot tien in 'rode zones', waar het virus veel circuleert. De zaak was aangespannen door het Rooms-Katholieke bisdom van Brooklyn, en door twee synagogen.

Omzwaai

Het Hooggerechtshof oordeelde met vijf stemmen tegen vier dat de maatregelen ingingen tegen de godsdienstvrijheid, die beschermd wordt in het eerste amendement van de grondwet. In twee eerdere zaken, in California en Nevada, had het Hooggerechtshof nog anders geoordeeld.

De omzwaai is het gevolg van het nieuwe evenwicht in het Hooggerechtshof, sinds Amy Coney Barrett er eind oktober deel van uitmaakt. De conservatieve katholieke rechter werd vlak voor de verkiezingen nog snel benoemd door aftredend president Donald Trump, na het overlijden van de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg.

In afwachting van het proces waren de beperkingen in de staat New York al versoepeld, aldus NBC News. De Verenigde Staten betreurden woensdag, aan de vooravond van het feest van Thanksgiving, ruim 2.400 doden die de voorbije 24 uur toegeschreven werden aan het coronavirus.

