Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag onrechtstreeks geoordeeld dat voormalig Amerikaans president Donald Trump wel degelijk zijn belastingaangiftes moet vrijgeven. Daarmee verwerpt het Trumps laatste strohalm in een lange juridische strijd.

Het is de tweede keer dat het Hooggerechtshof zich uitspreekt over de zaak. In juli 2020 oordeelde de hoogste rechtsinstantie van de VS dat Trump, toen nog als president, de gevraagde documenten moest overmaken. Het Hooggerechtshof liet echter nog een opening door te vermelden dat de voormalige Republikeinse president de dagvaarding voor lagere rechtbanken kon aanvechten. Iets wat Trump dan ook deed.

Uiteindelijk kwam de kwestie opnieuw op de tafel van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat Trumps claim in een arrest van één zin van tafel veegde.

Zwijggeld

Daarmee houdt niets de Democraat Cyril Vance, de openbaar aanklager in Manhattan, nog tegen om Trumps financiën op te eisen. In eerste instantie spitste het onderzoek zich toe op een overschrijving voor Trumps campagne in 2016. Het geld zou gediend hebben om zwijggeld te betalen aan de porno-actrice Stormy Daniels, maar dat is in overtreding met de wet op de financiering van verkiezingscampagnes. Het onderzoek bleek nadien echter veel breder te gaan en ook te onderzoeken of Trumps ondernemingen zich niet hebben schuldig gemaakt aan onder meer belastingfraude.

Vance wil daarom belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen voor de periode 2011-2018 inzien. Het gaat vooral om documenten en aangiftes uit de tijd dat de president actief was als vastgoedmagnaat. Vance reageerde op Twitter met een kort statement. 'Het werk gaat verder', klonk het.

In tegenstelling tot zijn voorgangers als president heeft Trump nooit zijn belastingaangiftes bekend willen maken. (Belga)

