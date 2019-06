Amerikaans Hooggerechtshof laat 'gerrymanderen' door partijen toe

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

De praktijk waarbij de politieke partijen kiesdistricten in de VS indelen op basis van partijpolitieke affiliatie, ook wel gerrymandering of kiesrechtgeografie genoemd, blijft toegestaan. Het Amerikaans Hooggerechtshof oordeelde donderdag dat het een politieke, geen juridische, kwestie is.

Activisten demonstreren voor het Amerikaans Hooggerechtshof voor een einde aan gerrymandering, 26 maart 2019. © Reuters

De kiesdistricten in Chicago, de hoofdstad van de Amerikaanse stad Illinois, zien eruit als een soort pizzapunten. Op die manier zitten er in elk genoeg Democraten, die in het stadscentrum wonen, om de Republikeinen uit de voorsteden uit te balanceren. Ook in veel andere Amerikaanse staten, met als notoire voorbeelden North Carolina, Michigan, Ohio, Texas en Maryland, zijn de kiesdistricten zo getekend dat een bepaalde politieke partij er groot voordeel van ondervindt. Dit verschijnsel wordt in het engels gerrymandering genoemd.

...

