Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat de regering-Trump toe om een asielverbod op te leggen aan bijna alle asielzoekers die via de zuidelijke grens de VS binnenkomen.

Terwijl de juridische strijd over de maatregel voortduurt in de lagere rechtbanken, mag de Amerikaanse regering het verbod al opleggen.

Met de maatregel worden alle asielaanvragen van migranten die onderweg naar de VS geen vluchtelingenstatus hebben aangevraagd in Mexico of in een ander land, automatisch afgewezen.

De uitspraak betekent opnieuw een overwinning voor het Witte Huis. In juli bepaalde het Hooggerechtshof al dat de door president Donald Trump felbegeerde grensmuur gebouwd mag worden met geld dat oorspronkelijk bedoeld was voor activiteiten van het leger.

Tegen de New York Times zegt een woordvoerder van burgerrechtenbeweging ACLU dat de uitspraak een 'tijdelijke' tegenslag is, en dat de organisatie de maatregel blijft aanvechten. Vermoedelijk zal de kwestie uiteindelijk opnieuw bij het Hooggerechtshof belanden voor een definitief oordeel.