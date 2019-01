Amerikaans hooggerechtshof handhaaft verbod op transgenders in leger

Het was Trump zelf die aan het hooggerechtshof had gevraagd om zich uit te spreken over deze gevoelige kwestie. Officieel is het Amerikaanse leger 'verboden terrein voor mensen die van geslacht willen veranderen of een geslachtsoperatie hebben ondergaan'. Volgens het Witte Huis vormen zij een groot risico voor de efficiëntie en dodelijke kracht van het leger. Trump zelf hekelde ook al de zware medische kosten van transgenders.

Maar lagere rechtbanken hadden zich al tegen het verbod uitgesproken, wat nu door het hooggerechtshof is geannuleerd, met 5 stemmen tegen 4. Het verbod blijft dus gehandhaafd, tot er een beslissing in hoger beroep valt.

Het was president Barack Obama die op 1 juli 2017 besliste dat transgenders zich mochten outen in het Amerikaanse leger. Toen zijn opvolger aan de macht kwam, werd de maatregel eerst uitgesteld en later ingetrokken.

Officiële cijfers zijn er niet, maar op de 1,3 miljoen Amerikaanse militairen zijn er naar schatting tussen de 1.320 en 15.000 die een andere genderidentiteit hebben dan hun biologische geslacht.