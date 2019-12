Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft vrijdag -hoogstwaarschijnlijk tijdelijk- de plannen van de federale regering van Donald Trump tegengehouden om de doodstraf herin te voeren voor federale gevangenen.

Het hof bevestigde een uitspraak van een lagere rechtbank vorige maand nadat de advocaten van vier terdoodveroordeelden hadden aangebracht dat hun executie via dodelijke injectie federale wetten schendt. Dat melden Amerikaanse media. Gerechtelijke experts verwachten echter dat het slechts uitstel van executie is, want het ministerie van Justitie plant in beroep te gaan.

De doodstraf is door de federale overheid nooit officieel afgeschaft, maar werd in de praktijk al sinds 2003 niet meer uitgevoerd. Er zijn sinds de herinvoering van de doodstraf op federaal niveau in 1988 slechts een handvol mensen geëxecuteerd op dat niveau. Na een aantal mislukte executies met dodelijke injecties was er steeds meer discussie ontstaan over de wreedheid van de methodes en de immoraliteit van de straf.

Hierop besloot de vorige Amerikaanse president, Barack Obama, in 2014 de praktijk nog eens grondig te laten onderzoeken.

In juli kondigde de Amerikaanse minister van Justitie William Barr, een aartsconservatief en vertrouweling van president Donald Trump, aan dat de Amerikaanse federale overheid opnieuw de doodstraf zou uitvoeren. De eerste executie stond op 9 december gepland. Vier anderen zouden volgen in de weken daarop. Het gaat om vijf mensen die door de rechter ter dood veroordeeld werden wegens moord op kinderen of ouderen.

De beslissing van Barr zou enkel gevolgen hebben voor zaken die door een federale rechtbank worden behandeld. De staten kunnen binnen hun eigen gerechtelijk systeem zelf beslissen of ze gebruik maken van de doodstraf.

De afgelopen jaren hadden verschillende staten beslist om de doodstraf af te schaffen of niet langer uit te voeren. Volgens het Death Penalty Information Center komt de straf in twintig van de vijftig staten niet meer voor. President Donald Trump staat bekend als een hevige voorstander van de doodstraf.