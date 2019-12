'Als Trump volgend jaar de presidentsverkiezingen wint, betekent dat het begin van het einde van de Amerikaanse democratie', waarschuwt de Amerikaanse econoom Daron Acemoglu.

De Amerikaanse econoom Daron Acemoglu is verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston. Samen met zijn collega James A. Robinson, met wie hij de internationale bestseller Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm schreef, onderzoekt hij hoe samenlevingen op lange termijn welvaart kunnen creëren. In hun nieuwe boek The Narrow Corridor focussen ze op de verhoudingen tussen staat en samenleving en op de cruciale rol die vrijheid daarbij speelt.

...