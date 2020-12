Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag met een overgrote meerderheid beslist om de huidige begroting met een week te verlengen. Zo wordt een verlamming van de federale overheid vermeden, een zogenaamde 'shutdown', en wordt tijd gekocht om voort te onderhandelen over de begroting 2021.

De huidige begrotingswet liep af op 11 december. Als de parlementairen wilden vermijden dat de financiering van de openbare diensten zou opdrogen, dan moesten ze zich dus haasten.

Het Huis van Afgevaardigden, dat gedomineerd wordt door een Democratische meerderheid, keurde de begrotingswet goed met 343 stemmen tegen 67 om de deadline uit te stellen tot 18 december. De Senaat, waar de Republikeinen de plak zwaaien, zou de wet nu moeten goedkeuren.

Ondanks de grote meerderheid in het Huis noemt de fractieleider van de Democraten, Steny Hoyer, het akkoord 'het toegeven van een mislukking'. 'Het is iets dat we moeten doen zodat de overheid kan blijven functioneren. Maar dit is uitstelgedrag, het teken van een mislukking om een akkoord te bereiken en een compromis te sluiten', zei Hoyer.

Parallel hiermee zijn de onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen over een groot steunplan om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken nog steeds niet begonnen.

