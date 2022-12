Amerikaans Congres stemt in met 10 miljard aan militaire steun en wapenverkoop aan Taiwan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in tien miljard dollar militaire hulp en wapenverkoop aan Taiwan.

Het pakket is opgenomen in de Amerikaanse defensiebegroting voor 2023 en moet nu door de Senaat worden goedgekeurd. De enveloppe zal “de samenwerking tussen de VS en Taiwan op defensievlak aanzienlijk versterken”, zo zei Bob Menendez, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in de Amerikaanse Senaat.

Na het bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan, raakten de relaties tussen de VS en China in het slop. Washington zoekt nu toenadering tot Taiwan. Hoewel Taiwan nooit is deel geweest van het communistische regime, ziet China de archipel als een afvallige provincie.