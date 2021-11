Het Amerikaanse Congres zal vrijdag dan toch niet stemmen over het gigantische sociale en klimaatplan van Joe Biden. Dat heeft de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden bekendgemaakt.

Het uitstel is een tegenvaller voor de Amerikaanse president. Na weken van onderhandelingen zijn de Democraten nog steeds de details aan het doorspreken. Er wordt nu gehoopt dat de stemming over dit plan van bijna 1,8 biljoen dollar nog 'voor de Thanksgiving-vakantie' - die op 25 november start - kan plaatsvinden, verklaarde Nancy Pelosi aan de pers.

Patstelling

Pelosi zei voorts te hopen dat er deze avond wel nog kan gestemd worden over een ander groot investeringsplan van Biden, waarmee de verouderde infrastructuur van het land moet aangepakt worden. De progressieve vleugel van de Democratische partij heeft echter al verschillende keren gewaarschuwd het wetsvoorstel niet te zullen steunen zonder de garantie dat ook het sociale en klimaatplan groen licht krijgt.

