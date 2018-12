Amerikaans Congres krijgt opnieuw klimaatcomité

Nu de Democraten opnieuw een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, reanimeren ze het speciale comité over klimaatverandering. Dat moet het Congres beter in staat stellen de klimaatcrisis aan te pakken. Het plan werd aangekondigd door Nancy Pelosi, de leider van de Democraten en straks wellicht de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Zo'n comité hadden de Democraten al eens opgericht in 2007, toen ze eveneens de meerderheid hadden in het Huis, maar toen de Republikeinen vier jaar later de meerderheid veroverden, werd het afgevoerd.

Green New Deal

De voorzitter van het comité wordt Kathy Castor, een Congreslid uit Florida met een lange staat van dienst en heel wat expertise op het vlak van energie. De Democraten willen ook een Green New Deal, een snelle omschakeling naar schone energie die massaal tewerkstelling genereert. Het klimaatcomité in het Huis van Afgevaardigden kan daarbij een grote rol spelen.

President Donald Trump wil van geen klimaatbeleid weten en stapte zelfs uit het Klimaatakkoord van Parijs. Maar bij de Amerikanen groeit de steun voor hernieuwbare energie, zegt Washington Sta University op basis van een onderzoek in oktober. Daarin stond dat een grote meerderheid van zowel de conservatieve als progressieve Amerikanen voorstander zijn van zonne-energie en andere vormen van hernieuwbare energie. Ze zien het als financieel haalbaar en een stap op weg naar zelfvoorziening.