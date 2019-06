Het gaat om een bedrag van 19,1 miljard dollar. Het geld moet dienen om mensen, voornamelijk in Californië en op het aan VS gebonden territorium Puerto Rico, te helpen die het slachtoffer werden van natuurlijke rampen zoals branden, overstromingen of orkaangeweld.

Bij zijn terugkeer uit vakantie keurde het Huis van Afgevaardigden de maatregel met groot gemak goed, waarna de tekst op het bureau van de Amerikaanse president komt te liggen. Die reageerde tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië op Twitter al op de goedkeuring: 'Geweldig, nu zullen we het in de Senaat klaarspelen. Boeren, Puerto Rico en alle anderen gaan zeer tevreden zijn', stelde hij.

De fondsen zijn bedoeld voor de ontwikkeling van infrastructuur, bijstand aan plattelandsgebieden en het verlagen van de impact van natuurrampen op het eiland Puerto Rico en in deelstaten als Californië, Florida, Noord- en Zuid-Carolina, Iowa en Texas. Zo'n 3 miljard dollar gaat voorts naar boeren die als gevolg van natuurrampen hun oogst verloren.

De maatregel werd uiteindelijk goedgekeurd met 354 stemmen voor en 58 tegen, maar een makkelijke discussie was het allerminst. Zo uitte Trump in mei zelf nog kritiek op het bedrag dat voor Puerto Rico was voorzien. Hoewel onderzoek door de George Washington-universiteit in augustus 2018 uitwees dat orkaan Maria bij haar verwoestende doortocht door het Caribisch gebied in 2017 bijna 3.000 dodelijke slachtoffers maakte, ontkende Trump dat er zich een ramp voltrok op het eiland. 'Er zijn geen 3.000 mensen gestorven door de orkaan op Puerto Rico. Toen ik het eiland verliet, NADAT de orkaan er had huisgehouden, waren er tussen de 6 en 18 doden. Na verloop van tijd is dat niet zo sterk gestegen', twitterde hij indertijd. De Democraten zouden volgens de miljardair het aantal doden hebben opgetrokken om hem in een slecht daglicht te brengen.

Na een akkoord tussen de Democraten, die het Huis controleren, en de Republikeinen, die in de Senaat de plak zwaaien, werd Trump dan toch bereid gevonden om de tekst te promulgeren.