Het Amerikaans Congres heeft een onderzoek bevolen naar de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021. Over de moord is nog veel onduidelijk.

De wet, die donderdagavond door de Senaat werd aangenomen, geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken drie maanden de tijd om een verslag op te stellen met een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden rond de moord. In het rapport moet ook worden onderzocht of er inmenging is geweest in het officiële onderzoek en naar de moord op de president en of één van de daders in het verleden mogelijk in dienst is geweest van de Amerikaanse regering.

Eerder deze maand werd een voormalige Colombiaanse soldaat aangeklaagd in de Verenigde Staten. Hij wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een groep van ongeveer twintig mannen die op 7 juli 2021 Jovenel Moïse doodden en zijn vrouw ernstig verwondden in de presidentiële residentie in Port-au-Prince. Meer dan veertig mensen, onder wie vijftien Colombianen en Haïtiaanse Amerikanen, zijn al opgepakt in verband met het onderzoek.

Er blijven echter veel vragen over de motieven achter de moord, die het door armoede, onveiligheid en corruptie geteisterde land verder in onzekerheid heeft gestort. De wet roept ook op tot een onderzoek naar in bloedbad in de sloppenwijk La Saline in Port-au-Prince in 2018, waarbij tientallen mensen omkwamen.

