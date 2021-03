Het twee dagen durende overleg tussen China en de VS is in Alaska 'hard' maar 'constructief' verlopen. Dat hebben beide delegaties vrijdag aan het eind van de gesprekken meegedeeld. Het begin van de bijeenkomst werd donderdag nog overschaduwd door enkele uithalen tussen China en de VS.

'We hadden harde en directe discussies verwacht over vele kwesties. En dat is precies wat er gebeurd is', zegt Jake Sullivan, de adviseur van het Witte Huis voor nationale veiligheid. Ondanks de spanningen 'hebben we een zeer openhartig gesprek kunnen voeren', zegt ook Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij legde ook de nadruk op enkele gelijklopende belangen 'over Iran, Noord-Korea, Afghanistan en het klimaat'.

Yang Jiechi, de hoogste politicus voor het buitenlandse beleid van de Chinese communistische partij, omschreef de gesprekken eveneens als 'openhartig, constructief en nuttig'. Hij erkende ook dat er nog altijd 'belangrijke meningsverschillen' bestaan tussen de twee grootmachten.

De bijeenkomst in Anchorage (Alaska) was voor de VS de eerste ontmoeting op hoog niveau sinds Joe Biden in januari aantrad als president. De start van de bijeenkomst was donderdag nog erg bitsig verlopen. De VS spelden China de les over onder meer het lot van de Oeigoeren en de hervormingen in Hongkong. Peking verweet Washington dan weer een 'Koude Oorlog-mentaliteit' en inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van China.

