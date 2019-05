Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Amerikaans overheidspersoneel dat in Irak verblijft en van wie de aanwezigheid niet-dringend is, opgeroepen om het land te verlaten. Dat blijkt uit een veiligheidsadvies dat woensdag werd verspreid.

De richtlijn heeft betrekking op het ambassadepersoneel in Bagdad en op personeel van het Amerikaanse consulaat in Erbil. De normale visa-dienstverlening wordt tijdelijk opgeschort, klinkt het nog.

Amerikaanse burgers die in Irak verblijven, zullen slechts in beperkte mate een beroep kunnen doen op bijstand.

Eerder raakte al bekend dat de Amerikaanse troepen in Irak en Syrië in verhoogde staat van paraatheid zijn geplaatst. Dat gebeurde na 'geloofwaardige bedreigingen' van Iraanse krachten in de regio, zo maakte het centrale legercommando bekend.

Voor Amerikaanse burgers geldt een negatief reisadvies.

De spanningen ontstonden nadat de Iraanse president Hassan Rohani vorige week bekendmaakte, dat Iran zich gedeeltelijk zou terugtrekken uit de nucleaire overeenkomst van 2015. Rohani komt met zijn stap-voor-stap-terugtrekkingplan een jaar nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de VS zich unilateraal en volledig uit de overeenkomst zouden terugtrekken.

Iran zal zich hierdoor niet meer houden aan bepalingen in de overeenkomst die de voorraad van verrijkt uranium beperkt tot 300 kilogram en tot 130 ton zwaar water.

Amerikaans-Iraanse oorlog?

Het Westen had zijn sancties tegen Iran opgeheven in ruil voor een beperking van de nucleaire capaciteiten van Iran, maar de VS hebben de sancties geleidelijk weer van onder het stof gehaald, tot en met een embargo op olie-uitvoer. Iets wat essentieel is voor de Iraanse economie.

De VS hebben onlangs ook een vliegtuigschip naar het Midden-Oosten gestuurd, nadat Teheran ermee gedreigd had de Straat van Hormuz, een belangrijke handelsweg in de Golfregio, te blokkeren.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bracht vorige week een blitzbezoek aan Bagdad om er met de autoriteiten te overleggen en de VS noemden vorige maand de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde een 'buitenlandse terroristische organisatie'.

Toch sluit de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei een oorlog met de VS uit. 'Noch wij noch, de VS willen oorlog. Daarom zal die er ook niet komen', zei Khamenei dinsdag op de Iraanse staatstelevisie.

Hoge Amerikaanse ambtenaren zeiden woensdag dat het terugroepen van het overheidspersoneel te wijten was aan een imminente bedreging die 'in rechtstreeks verband met Iran' staat. De dreiging is reëel, zei één van de ambtenaren op het State Department. Hij legde de verantwoordelijkheid bij Iraanse milities onder bevel van en controle door de Revolutionaire Garde', het ideologisch leger van Teheran.

Nederland en Duitsland leggen trainingsmissie tijdelijk stil

Ook de Nederlandse trainingsmissie in Irak is tijdelijk opgeschort. De soldaten mogen al sinds zondagavond de poort niet meer uit. Er wordt niet overwogen om ze terug te halen.

In het kader van de strijd tegen terreurgroep IS neemt Nederland deel aan een internationale coalitie. Ongeveer vijftig Nederlandse militairen trainen in het noordelijke Erbil hun Koerdische collega's. Ze krijgen les in onder meer leiderschap en het beveiligen van grote gebieden. Verder is er nog een klein aantal Nederlanders actief in Bagdad. Hier worden Iraakse commando's opgeleid.

Al sinds 2015 trainen Nederlandse militairen hun Iraakse collega's. Het besluit tot opschorting van de trainingsmissie is genomen door de commandant van de internationale coalitie in verband met de veiligheidssituatie in Irak. Ook de operaties van partnerlanden zoals Duitsland zijn stilgelegd.

De opschorting zal vermoedelijk nog wel een paar dagen duren.

NAVO wil opleidingsmissie voortzetten

De NAVO wil haar opleidingsmissie voortzetten. Volgens een woordvoerder van de verdragsorganisatie wordt de dreiging telkens opnieuw geanalyseerd. Voor troepenbewegingen worden steeds de noodzaak en mogelijke gevaren afgewogen. De huidige Irak-missie van de NAVO is bedoeld om Iraakse troepen op te leiden zodat ze een heropleving van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) kunnen verhinderen. Ongeveer 450 NAVO-troepen leiden Iraakse militaire instructeurs op en helpen bij de opbouw van militaire scholen.