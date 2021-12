In de Verenigde Staten heeft een federale rechter een aanhanger van ex-president Donald Trump veroordeeld tot vijf jaar cel voor het aanvallen van politieagenten tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. Het gaat om de zwaarste straf die tot nog toe is uitgesproken in verband met de mars op de zetel van het Congres.

De 54-jarige man, die een vest in de kleuren van de Amerikaanse vlag en een pet met de slogan 'Florida voor Trump' droeg, bekogelde tijdens de gewelddadige protesten de politie met verschillende voorwerpen, waaronder planken en een brandblusser. Hij probeerde het Capitool binnen te dringen, maar werd teruggedrongen door bewakingsagenten die pepperspray gebruikten. Intussen bleef hij de agenten bekogelen, tot hij geraakt werd met een rubberen kogel. In een handgeschreven brief had de vijftiger zich verontschuldigd voor de feiten.

'Misleid door Trump'

Hij zei dat hij was misleid door Trump, die hij als 'tiranniek' omschreef. 'Ik heb beseft dat men tegen ons gelogen heeft.' De openbaar aanklager wees er echter op dat de man zijn daden bij zijn schuldbekentenis in oktober nog had verdedigd. De federale rechter Tanya Chutkan hechtte dan ook weinig waarde aan de brief. Alles samen worden meer dan 700 mensen vervolgd voor hun rol bij de bestorming van het Capitool, na de verkiezingsnederlaag van Trump.

