Amerikaan Paul Whelan wordt door Rusland aangeklaagd voor spionage

Het Russische gerecht heeft de Amerikaan Paul Whelan, die vorige week in Moskou werd opgepakt, aangeklaagd voor spionage. Dat heeft zijn advocaat Vladimir Zjerebenkov bekendgemaakt. De zaak vormt een nieuwe aflevering in het spionagesteekspel tussen Moskou en Washington. Whelan blijft intussen in voorhechtenis, maar zijn advocaat heeft beroep aangetekend en vraagt zijn vrijlating onder borg. Whelan zelf ontkent een spion te zijn.

Volgens zijn advocaat gedraagt de Amerikaan zich 'constructief' en wordt hij 'door de onderzoekers menselijk en professioneel behandeld'. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Jon Huntsman, heeft Whelan in de cel bezocht.

Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB werd Whelan opgepakt 'terwijl hij bezig was met spionage', vrijdag in Moskou. Hij riskeert tot 20 jaar cel. Volgens zijn familie was hij in Moskou om een huwelijk bij te wonen.

De 48-jarige Whelan is directeur internationale beveiliging bij de groep BorgWarner, een fabrikant van onderdelen voor de auto-industrie.

Goed een half jaar geleden werd in de Verenigde Staten een Russische vrouw, Maria Butina, opgepakt voor spionage. Door haar relatie met een Republikeinse campagnemedewerker verhuisde ze ruim vier jaar geleden naar de VS. Butina zou, op initiatief van Moskou, organisaties binnen het conservatieve milieu, zoals de wapenlobby NRA en de Republikeinse partij, geïnfiltreerd hebben.