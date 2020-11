Joe Biden haalt volgens het nieuwsagentschap AP de belangrijke staat Minnesota binnen. In de aan Canada grenzende staat lag de Democraat al duidelijk op kop in de peilingen. Minnesota is goed voor 10 stemmen in het kiescollege. In 2016 kon de Democrate Hillary Clinton de staat met een kleine voorsprong binnenhalen. The New York Times heeft de staat nog niet uitgeroepen, maar bevestigt wel de duidelijke voorsprong voor Biden.

Biden wint naar verwachting ook in de staat Hawaï, voorspelt het nieuwsagentschap AP. Ook in 2016 gingen de 4 stemmen in het kiescollege naar de Democratische presidentskandidaat, toen Hillary Clinton.

