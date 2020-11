Verliezen is niet gemakkelijk, zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag op verkiezingsdag tegen medewerkers van zijn campagneteam op het hoofdkwartier in Arlington (Virginia) gezegd.

"Weet je, winnen is gemakkelijk. Verliezen is nooit gemakkelijk, niet voor mij", aldus Trump die geen mondmasker droeg. Hij zei nog niet te denken aan een toespraak voor als hij verliest of wint. Verder zei hij zich heel goed te voelen, hoewel hij erkende dat zijn stem schor was na zoveel campagnebijeenkomsten. Trump had eerder dinsdag al beloofd zichzelf niet tot verkiezingswinnaar uit te roepen tot de uitkomst zeker is.

Hij sprak toen de verwachting uit dat hij zal winnen, hoewel hij in de meeste peilingen achterstaat op zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Onlangs meldden media dat het staatshoofd overwoog zichzelf al als winnaar te bestempelen als hij na de eerste uitslagen voor zou staan op zijn rivaal. (Belga)

#BREAKING: President Trump speaks on election results: "I think we should know what happens on the night... You can't have these things delayed for many days and maybe weeks. You can't do that. The whole world is waiting... a lot of bad things happen with ballots." #ElectionDay pic.twitter.com/FUMbCg3jsp