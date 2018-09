Amerika en China willen handelsoverleg hervatten

De Verenigde Staten hebben China uitgenodigd het handelsoverleg te hervatten. Peking zegt de uitnodiging te hebben ontvangen en reageerde positief. 'China heeft steeds volgehouden dat escalatie van het handelsconflict in niemands belang is', aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking.