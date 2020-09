Ondanks een afbrandverbod en een grootschalige militaire inzet blijft het branden in het Regenwoud in het Amazonegebied.

Alleen al in de eerste dagen van september zijn er in het Braziliaanse Amazonegebied ongeveer duizend branden geregistreerd, blijkt uit gegevens van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (Inpe).

In augustus waren er bijna 30.000 branden geweest. Zaterdag viert Brazilië de Dag van de Amazone, als herinnering aan de oprichting van de provincie Amazonas door keizer Pedro II in 1850.

'Brandlandbouw is momenteel officieel verboden, maar het gaat onverminderd voort. De milieudiensten worden aan banden gelegd, de politie controleert nauwelijks en inbreuken hebben geen gevolgen. Aanleiding van de bosbranden is dikwijls illegaal afbranden. Er wordt ontbost, het hout droogt op en dan wordt het vuur aangestoken. Zo komen er nieuwe oppervlaktes vrij voor economische activiteiten, zoals de agrobusiness', zegt Juliana Miyazaki van het Genootschap voor Bedreigde Volkeren.

