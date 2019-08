De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag gewaarschuwd dat Rusland 'gedwongen' zal zijn om nieuwe raketten te ontwikkelen, indien de VS hetzelfde doen. Dat staat in een verklaring die Poetin laten verspreiden heeft naar aanleiding van het beëindigen van het INF-verdrag.

Het INF-verdrag tussen de VS en Rusland kwam vrijdag officieel ten einde. Het verdrag uit 1987 verbood onder meer het bezit en de productie van kernraketten voor de middellange afstand. Het Pentagon had vrijdag al gesteld dat de Verenigde Staten de ontwikkeling van nieuwe grond-luchtraketten zullen versnellen.

In een reactie daarop maakt Poetin maandag duidelijk dat hij de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten de opdracht heeft gegeven om 'aandachtig' de Amerikaanse initiatieven op dat vlak in het oog te houden. 'In het geval er betrouwbare informatie is die aantoont dat de VS zijn begonnen met de productie van deze systemen, zal Rusland gedwongen worden om de ontwikkeling van gelijkaardige raketten op te starten', zo waarschuwt Poetin maandag.

De Russische president zegt dat hij het gesprek met Washington wil aangaan, om te voorkomen dat het komt tot een 'onbegrensde wapenwedloop'. 'Om een ongereglementeerde en onbegrensde chaos te vermijden, moeten we nog eens nadenken over alle mogelijke gevaarlijke gevolgen en een ernstige en ondubbelzinnige dialoog aanvatten', zo staat in de mededeling van het Kremlin. 'Rusland acht het noodzakelijk om de gesprekken over het verzekeren van de strategische stabiliteit en veiligheid onmiddellijk en volledig herop te starten. Wij zijn er klaar voor.'

Tot slot zegt Poetin nog dat de verantwoordelijkheid voor het beëindigen van het INF-verdrag volledig bij de VS ligt. 'Rusland betreurt de eenzijdige terugtrekking van de VS (...) De vernietiging van een van de fundamentele documenten op het vlak van wapenbeheersing heeft de situatie in de wereld ernstig bemoeilijkt en creëerde fundamentele risico's voor iedereen', zo klinkt het.

De VS hadden een half jaar geleden aangekondigd dat ze zich zouden terugtrekken. Washington geeft Moskou de schuld, door te verwijzen naar Russische schendingen van het verdrag. Ook Rusland heeft intussen zijn terugtrekking uit INF aangekondigd.