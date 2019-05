'Als Trump geen president was, zou hij vervolgd worden voor belemmering rechtsgang'

Als Donald Trump geen president was geweest, zou hij vervolgd worden voor belemmering van de rechtsgang, op basis van de elementen die bekendraakten na het Rusland-onderzoek. Dat zeggen honderden oud-procureurs maandag in een open brief, waarover Amerikaanse media berichten.

VS-president Donald Trump met medewerkers in het Witte Huis, 6 mei 2019 © Reuters