De Italiaan Mario Draghi is misschien wel de sterkste Europese politicus van het moment. Toch bestaat de kans dat hij volgend jaar door de uiterst rechtse Giorgia Meloni wordt opgevolgd.

De krant Corriere della Sera weet het zeker. Het was de Italiaanse premier Mario Draghi die de Franse en Duitse regeringsleiders Emmanuel Macron en Olaf Scholz tijdens hun nachtelijke treinreis naar Kiev over de streep trok om Oekraïne het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie aan te bieden. Dat is tegelijk opmerkelijk en toch ook niet. Italië onderhield voor de inval van Rusland in Oekraïne namelijk nauwe banden met Moskou, maar Draghi stuurde zijn land na zijn aantreden snel weg van Vladimir Poetin. De zeer gerespecteerde voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) leidt in Rome als technocraat een regering die door zo goed als alle partijen wordt gesteund.

Als Rusland de gaskraan verder dichtdraait, heerst het gevoel dat Italië nog even niet zonder Draghi kan.

Eigenlijk doet alleen de extreemrechtse formatie Fratelli d’Italia van de charismatische Giorgia Meloni niet mee. Haar partij is in de Italiaanse politiek een opvolger van de neofascistische Movimento Sociale Italiano (MSI), waarvan ze het logo heeft overgenomen. Die MSI trad na de Tweede Wereldoorlog op haar beurt in het spoor van Benito Mussolini zelf. Het merkwaardige is nu dat Meloni fel oppositie voert tegen alles wat Draghi voorstelt, behalve tegen zijn politiek in verband met Oekraïne. Hoewel Italië zeer verdeeld is over wat er in dat land gebeurt en Meloni Poetin zelf lang de hemel in prees, steunt ze de wapenleveringen aan Oekraïne meer dan sommige leden van de regering.

Er wordt verondersteld dat Meloni haar Fratelli met die houding uit het rechtse verdomhoekje wil halen en als een partij van verantwoordelijke politici wil voorstellen. Brussel kent haar trouwens ook als de voorzitter en het gezicht van de Europese Conservatieven en Hervormers, de Europese partij waarvan ook de N-VA deel uitmaakt. Maar dat ze op twee borden blijft spelen, bleek recent op een meeting van de Spaanse extreemrechtse partij Vox, waar ze als vanouds uithaalde naar immigranten en de zogenaamde ‘lgbtq-lobby’s’. Zoals een tegenstander zegt: Meloni is een extremiste die een gematigde jurk heeft aangetrokken.

Als Draghi na de verkiezingen van volgend jaar stopt, moet Rome zeker rekening met haar houden. Fratelli d’Italia is vandaag in alle peilingen de grootste partij van het land. Ze overvleugelt de Lega van Matteo Salvini en als het rechtse blok het voor het zeggen krijgt, is Giorgia Meloni zonder meer kandidaat voor het premierschap. De Vijfsterrenbeweging, de grootste partij in het huidige parlement, verloor veel van haar pluimen en viel vorige week na een dispuut over de wapens voor Oekraïne uit elkaar. Dat is pech voor de centrumlinkse Partito Democratico, die op de Vijf Sterren rekent om rechts volgend jaar van de macht te houden. Veel zal ook afhangen van de sociaal-economische situatie in Italië. Zeker als Rusland de gaskraan verder dichtdraait, is het gevoel toch dat het land nog even niet zonder Mario Draghi kan. Niet voor niets noemden ze hem indertijd bij de ECB in Frankfurt ‘Super Mario’.