Alle gevechtstroepen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat hebben Irak verlaten. Dat heeft de Iraakse regering vrijdag gezegd.

'De missie van de coalitie is nu beperkt tot het geven van advies en ondersteuning', klonk het. Eerder dit jaar kwamen Irak en de Verenigde Staten overeen om de coalitietroepen niet langer een gevechtsrol te laten opnemen. De coalitie zelf bevestigde vrijdag dat haar gevechtsrol in Irak ten einde is gelopen en dat ze nu advies zou verlenen aan het Iraakse leger en de Peshmerga-veiligheidstroepen van de autonome regio Koerdistan. De alliantie tegen Islamitische Staat werd opgericht nadat de radicale groepering grote delen van Noord-Irak en buurland Syrië overrompelde. Hoewel het terreurnetwerk opnieuw aan grondgebied verloor, voert het nog steeds aanslagen uit in beide landen