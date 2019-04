Algerijnse president Bouteflika (82) treedt vóór 28 april af

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zal ontslagen nemen vóór 28 april, de dag waarop zijn huidige ambtstermijn verstrijkt. Dat heeft hij zelf aangekondigd.

Het Algerijnse staatspersagentschap APS meldt dat in een mededeling van het presidentschap ook staat dat Bouteflika 'belangrijke maatregelen zal nemen om de continuïteit te garanderen van het functioneren van staatsinstellingen tijdens de overgangsperiode.'

Herschikking

De aankondiging komt er een dag nadat Bouteflika een herschikking van zijn regering aankondigde, waarbij 21 van de 27 ministers werden vervangen. Noureddine Bedoui bleef eerste minister en Bouteflika zelf behield zijn post als minister van Defensie.

Opvallend is ook dat de stafchef van het leger, generaal Ahmed Gaid Saleh, viceminister van Defensie blijft. Salah had enkele dagen geleden nog voorgesteld om Bouteflika wegens gezondheidsredenen 'ongeschikt' te laten verklaren.

Protest

Honderden mensen kwamen maandag in de hoofdstad Algiers op straat om te protesteren tegen de nieuwe regering. Ook oppositieleiders uitten felle kritiek.

De 82-jarige Bouteflika, die sinds een beroerte in 2013 nog maar sporadisch in het openbaar is verschenen en geregeld in het buitenland verblijft voor medische behandeling, wordt al sinds eind februari geconfronteerd met betogingen, die zijn vertrek en radicale hervormingen eisen.

Het protest brak uit nadat bekend raakte dat Bouteflika, die al twintig jaar aan de macht is, zich ondanks zijn slechte gezondheidstoestand toch kandidaat zou stellen voor een nieuwe, vijfde ambtstermijn.

Onder druk van het protest trok Bouteflika zijn kandidatuur opnieuw in. Maar onder meer als gevolg van de aankondiging dat de presidentsverkiezingen worden uitgesteld, bleven de betogingen aanhouden.