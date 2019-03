Algerije: regeringspartij vraagt ontslag president Bouteflika

De Algerijnse partij Rassemblement National Démocratique (RND) heeft woensdag het ontslag van president Abdelaziz Bouteflika gevraagd. Volgens partijkopstuk Ahmed Ouyahia is het terugtreden van Bouteflika nodig 'om een overgangsperiode te vergemakkelijken'.

RND maakt samen met FLN, de partij van de president, deel uit van de Algerijnse coalitieregering.

Ahmed Ouyahia, die beschouwd wordt als een politieke bondgenoot van Bouteflika, was tot voor kort nog de eerste minister van Algerije. Maar de eerder onpopulaire politicus werd op 11 maart opzijgeschoven, in een poging om het straatprotest onder controle te krijgen.

In een mededeling roept hij nu, in naam van zijn partij, de president op 'de weg vrij te maken voor een transitieproces'. 'We danken Abdelaziz Bouteflika voor alles wat hij voor het land gedaan heeft', zo luidt de diplomatisch verwoorde zin waarmee hij zijn steun aan de president opzegt.

Protest

De positie van Bouteflika wordt op die manier nog meer aan het wankelen gebracht. Dinsdag had ook het leger al opgeroepen om het 82-jarige staatshoofd om gezondheidsredenen uit zijn functie te ontzetten. Bouteflika kreeg in 2013 een beroerte, en vertoonde zich sindsdien nog zelden in het openbaar.

Sinds 22 februari protesteren honderdduizenden Algerijnen voor democratische hervormingen en voor het ontslag van de president.

Het protest brak uit nadat bekend raakte dat Bouteflika, die al twintig jaar aan da macht is, zich ondanks zijn gezondheidstoestand toch kandidaat zou stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Onder druk van het protest heeft Bouteflika zijn kandidatuur weer ingetrokken. Maar onder meer als gevolg van de aankondiging dat de presidentsverkiezingen worden uitgesteld, blijven de betogingen aanhouden.