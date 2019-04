Algerije: president Bouteflika treedt af na twintig jaar aan de macht

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is na wekenlange protesten afgetreden. Hij heeft de voorzitter van het constitutioneel hof officieel van het einde van zijn ambtstermijn op de hoogte gebracht.

Dat meldde het staatspersagentschap APS dinsdagavond. In het stadscentrum van Algiers trokken tientallen mensen spontaan de straat op om te feesten.

Pas maandag had Bouteflika na 20 jaar aan het hoofd van het qua oppervlakte grootste land van Afrika aangekondigd dat hij voor het einde van zijn ambtstermijn op 28 april zou aftreden. Een exacte datum liet hij echter open. Sinds weken protesteerden honderdduizenden mensen in heel het land tegen Bouteflika en diens machtselite.

Eerst had Bouteflika de voor medio april geplande presidentsverkiezing uitgesteld en hervormingen aangekondigd, maar tegelijkertijd zijn ambtstermijn voor onbeperkte duur verlengd. Ook daartegen was protest gerezen. Volgens de Algerijnse grondwet neemt in geval van het ontslag van een staatshoofd de voorzitter van het Hogerhuis diens taken over. Momenteel is dat Abdelkader Bensalah, een ouwe getrouwe van Bouteflika. Binnen de 90 dagen moet een nieuwe president worden gekozen.

Een officiële verklaring van een Algerijns staatsorgaan is er voorlopig niet. Ook vanuit Europees standpunt is de machtsstrijd in Algerije van belang. Meer dan twaalf procent van de EU-gasimport is van het Noord-Afrikaanse land afkomstig.

Bouteflika werd in 1999 door het Algerijns leger als kandidaat naar voor geschoven en verkozen tot president. In de afgelopen dagen had de militaire top zich echter steeds meer afgekeerd van Bouteflika, die sukkelt met zware gezondheidsproblemen. Pas kort voor de aankondiging van zijn ontslag had chef-staf Ahmed Gaid Saleh er opnieuw op gewezen dat Bouteflika arbeidsongeschikt moest worden verklaard.

Ook verschillende Algerijnse oppositiepartijen hadden dinsdag het directe ontslag van Bouteflika geëist na een spontane bijeenkomst. In een verklaring zegden de partijen, de twee grootste islamistische partijen inbegrepen, dat ze geen enkele van de huidige bestuursbesluiten zouden accepteren. Daartoe behoorde ook de benoeming van een nieuwe regering afgelopen weekend.