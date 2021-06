De grootste islamistische partij bij de parlementsverkiezingen in Algerije, de Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), riep zichzelf zondag tot winnaar van de verkiezingen die zaterdag plaatsvonden.

'De MSP ligt op kop in de meeste wilayas (districten) en in het buitenland', zo deelde de conservatieve partij mee, die als gematigd beschouwd wordt.

In de mededeling waarschuwt MSP tegen 'pogingen om de uitslagen te wijzigen zoals dat in het verleden vaak het geval was'.

Lage opkomst

De opkomst van de kiezers was erg laag, een nieuw teken van de desinteresse van de bevolking, na de boycot van de stembusgang door de protestbeweging Hirak en een deel van de oppositie.

De officiële uitslagen zijn mogelijk pas over verscheidene dagen bekend, zo liet de voorzitter van de kiesautoriteit Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi, weten.

