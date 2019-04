Algerije heeft nieuwe interim-president

In Algerije is de voorzitter van het Hogerhuis, de 77-jarige Abdelkader Bensalah, voor 90 dagen aangesteld als interim-president, zo heeft de nationale televisie dinsdag omgeroepen. Dit hebben beide kamers van het parlement met een grote meerderheid beslist, een week na het aftreden van Abdelaziz Bouteflika.

Deze beslissing is in overeenstemming met de bepalingen van de grondwet, maar gaat in tegen de eisen van de Algerijnen, die het vertrek van alle met Bouteflika verbonden toplui willen. Ook Bensalah werd daarbij genoemd. Volgens de grondwet moet het interim-staatshoofd binnen de negentig dagen verkiezingen voor het hoogste ambt uitschrijven.

Bensalah is al meer dan zestien jaar lang voorzitter van het Algerijnse Hogerhuis. Bouteflika moest na massaal protest opstappen als president. Na de beslissing van het parlement was er opnieuw protest, in meerdere steden.