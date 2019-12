In Frankrijk is donderdag een algemene staking aan de gang tegen de pensioenhervorming van president Macron, maar die wil momenteel niet van zijn plan afstappen.

In Frankrijk telden de ordediensten donderdagmiddag zo'n 180.000 manifestanten, verspreid over een 30-tal steden, die op straat komen tegen de pensioenhervorming van president Macron. Het gaat wel nog maar om een voorlopig cijfer, want de opkomst van de betogingen in Parijs, Lyon en Marseille zijn niet meegeteld. De sfeer is in elk geval gespannen: Franse media maken melding van relletjes met de ordediensten in Bordeaux en in Rennes. Daarbij werd ook traangas ingezet.

'Vastberaden'

De Franse president Emmanuel Macron is ondanks de algemene staking in zijn land "kalm en vastbesloten" om door te gaan met zijn hervorming van de pensioenen waarvan premier Edouard Philippe volgende week de 'algemene architectuur' zal bekendmaken. Dat maakte het Elysée donderdag bekend.

"Het staatshoofd is kalm en vastberaden deze hervorming door te voeren, luisterend en consulterend", luidt het. 'Hij verwacht ook eerbied voor de openbare orde en het ongenoegen dat de Fransen ondergaan.'

Volgens het communiqué zal Hoog Commissaris Jean-Paul Delevoye begin volgende week de consultaties met de sociale partners afronden en daarvan een synthese maken. Premier Philippe maakt dan midden volgende week de 'algemene architectuur' van de hervorming publiek.

Nooit gezien

Als gevolg van de algemene staking liggen donderdag zeven van de acht raffinaderijen in Frankrijk plat, liet de vakbond CGT Chémie weten. 'Nooit gezien', luidt het.

Volgens de vakbond heeft geen enkel product die zeven raffinaderijen verlaten, waaronder vijf van Total. Twaalf van de 200 brandstofopslagplaatsen in Frankrijk waren op de middag geblokkeerd, zegt Total.

Volgens het ministerie van Onderwijs staakt 51,15 procent van het personeel in het basisonderwijs en 42,32 procent in het middelbaar onderwijs. De vakbonden gewagen respectievelijk van 70 en 75 procent.

Ook de Franse toeristische trekpleisters worden getroffen door de staking. Dé toeristische attractie van Parijs, de Eiffeltoren, blijft dicht donderdag. De exploitant deelt donderdag mee dat hij niet voldoende personeel heeft om open te gaan. Het Musée d'Orsay, het museum dat vermaard is om zijn impressionistische kunst, bevestigde via Twitter dat het gesloten blijft.

Staken tot maandag

In de marge van de algemene staking, wordt ook bij het Parijse openbaar vervoer het werk neergelegd. De meerderheid van het personeel heeft beslist om de staking nog tot maandag te laten duren. 'Bijna het hele netwerk ligt plat. Als de regering niet luistert naar onze grieven, dan zal dit ook de volgende dagen zo zijn', vertelt Thierry Babec van de vakbond Unsa.

Op de website van de RATP valt te lezen dat tien metrolijnen in Parijs donderdag gesloten zijn. Op de voorstadslijnen (RER) rijdt enkel tijdens de piekuren één trein op twee of drie. Bij het busverkeer rijdt ongeveer één op drie.