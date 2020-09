Alexej Navalny na vergiftiging: 'Herstel zal nog lang duren'

De Russische dissident Alexej Navalny heeft een foto gepubliceerd van zichzelf op een trap in het Charite-ziekenhuis in Berlijn, waar hij wordt behandeld voor ernstige vergiftiging. In een bericht op Instagram bedankte de 44-jarige Navalny de "briljante doktoren" van het ziekenhuis.

Aleksej Navalny sprak voor de eerste keer na zijn vergiftiging © Belga Image

Tot voor kort had Navalny problemen met het herkennen van mensen en praten. "Dat dreef me tot wanhoop, omdat ik eigenlijk begreep wat de dokter wilde, maar ik wist niet waar ik de woorden vandaan moest halen." Volgens zijn eigen account verwacht Navalny nog een lange weg naar herstel. De telefoon voelt als een steen in mijn hand, schreef hij. "En mezelf water inschenken is een echte show." De post ontving binnen een paar minuten meer dan 200.000 likes. Navalny wordt sinds 22 augustus in het Berlijnse Charité-ziekenhuis behandeld voor de gevolgen van een vergiftiging met een novitsjok-zenuwgif. Hij lag wekenlang in een kunstmatige coma.