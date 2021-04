De Russische opposant Aleksej Navalny gaat zijn hongerstaking stapsgewijs beëindigen. Donderdag vroegen zijn artsen hem om dat 'onmiddellijk' te doen uit vrees voor zijn leven.

Navalny stopte drie weken geleden met eten. Op die manier wilde hij van de gevangenisautoriteiten verkrijgen dat ze het bezoek van een arts naar keuze zouden toestaan. Navalny kampt in het strafkamp waar hij opgesloten zit met gezondheidsproblemen.

Via Instagram laat Navalny weten dat het meer dan drie weken zal duren om zijn hongerstaking volledig te beëindigen. Eind vorige week waarschuwde zijn entourage nog dat Poetins grootste tegenstander elk moment kon overlijden.

Oproep

De artsen van de Russische opposant Aleksej Navalny, onder wie zijn persoonlijke dokter, hadden hem donderdag gevraagd om 'onmiddellijk' te stoppen met zijn hongerstaking. Ze vrezen dat hij zal sterven of dat hij 'aanzienlijke schade' zal oplopen.

'Als behandelende artsen doen wij een beroep op Aleksej Navalny en vragen wij hem zijn hongerstaking onmiddellijk te staken om zijn leven en gezondheid te beschermen,' aldus de vijf artsen, onder wie een cardioloog, in een brief die op de oppositiegezinde nieuwswebsite Mediazona is gepubliceerd.

De tegenstrever van het Kremlin, die drie weken geleden in hongerstaking ging, ligt sinds zondagavond op de gevangenisafdeling van een ziekenhuis in de stad Vladimir, ten noordoosten van Moskou. Zijn verwanten zeggen sinds het weekend dat hij elk ogenblik kan sterven.

Volgens de dokters van Navalny is hij dankzij de 'enorme' publieke steun dinsdag overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou daar toegang hebben gekregen tot 'iets dat lijkt op een onafhankelijk onderzoek'.

De dokters voegden eraan toe dat ze de resultaten van het onderzoek hadden ontvangen en dat ze Navalny vrijdag op de hoogte gaan brengen van hun mening.

Woensdag waren er in tientallen steden in Rusland verboden betogingen van Navalny-aanhangers die hun steun betuigden aan de bekendste tegenstander van president Poetin. De politie zou bijna 1.500 mensen hebben opgepakt.

Lees meer over Aleksej Navalny

Navalny stopte ruim drie weken geleden, op 31 maart, met eten. Op die manier wilde hij van de gevangenisautoriteiten verkrijgen dat ze het bezoek van een arts naar keuze zouden toestaan. Navalny kampt in het strafkamp waar hij opgesloten zit met gezondheidsproblemen.Via Instagram laat Navalny weten dat het meer dan drie weken zal duren om zijn hongerstaking volledig te beëindigen. Eind vorige week waarschuwde zijn entourage nog dat Poetins grootste tegenstander elk moment kon overlijden. De artsen van de Russische opposant Aleksej Navalny, onder wie zijn persoonlijke dokter, hadden hem donderdag gevraagd om 'onmiddellijk' te stoppen met zijn hongerstaking. Ze vrezen dat hij zal sterven of dat hij 'aanzienlijke schade' zal oplopen.'Als behandelende artsen doen wij een beroep op Aleksej Navalny en vragen wij hem zijn hongerstaking onmiddellijk te staken om zijn leven en gezondheid te beschermen,' aldus de vijf artsen, onder wie een cardioloog, in een brief die op de oppositiegezinde nieuwswebsite Mediazona is gepubliceerd. De tegenstrever van het Kremlin, die drie weken geleden in hongerstaking ging, ligt sinds zondagavond op de gevangenisafdeling van een ziekenhuis in de stad Vladimir, ten noordoosten van Moskou. Zijn verwanten zeggen sinds het weekend dat hij elk ogenblik kan sterven. Volgens de dokters van Navalny is hij dankzij de 'enorme' publieke steun dinsdag overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou daar toegang hebben gekregen tot 'iets dat lijkt op een onafhankelijk onderzoek'. De dokters voegden eraan toe dat ze de resultaten van het onderzoek hadden ontvangen en dat ze Navalny vrijdag op de hoogte gaan brengen van hun mening. Woensdag waren er in tientallen steden in Rusland verboden betogingen van Navalny-aanhangers die hun steun betuigden aan de bekendste tegenstander van president Poetin. De politie zou bijna 1.500 mensen hebben opgepakt.Lees meer over Aleksej Navalny