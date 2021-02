De Russische aanklagers eisen een celstraf van 3,5 jaar geëist voor Aleksej Navalny. Er werd ook een boete van 500.000 roebel (ongeveer 5.500 euro) gevraagd.

De Kremlin-criticus moet voor de rechter verschijnen omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling zou hebben geschonden.

De Russische politie heeft naar schatting 120 mensen opgepakt die in de buurt van het gerechtsgebouw in Moskou demonstreerden tegen het proces.

Veroordeeld

Navalny werd ruim zes jaar geleden bij omstreden processen tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens fraude, maar hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten.

De opposant werd op 17 januari opgepakt bij zijn terugkeer in Rusland, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok.

Uithaal

Navalny noemde zijn verschijning voor de rechter 'een poging om miljoenen mensen schrik aan te jagen. Men steekt een persoon in de gevangenis om miljoenen anderen bang te maken.'

Hij haalde ook zwaar uit naar president Poetin: 'Poetin zal de geschiedenis ingaan als de gifmenger', zo citeren verscheidene media Navalny op Telegram.

Navalny herhaalde nogmaals dat hij nipt een moordaanslag met het zenuwgas novitsjok heeft overleefd. Een aanslag waar volgens hem Poetin en de geheime dienst FSB achter zitten.

Lees een portret van Aleksej Navalny door Jeroen Zuallaert:

Xenofoob of Ruslands hoop: wie is Aleksej Navalny écht?

