In de Amerikaanse staat Alaska zijn de voorbije dagen zowel de warmste als de koudste temperaturen in lange tijd gemeten.

Alaska blaast warm én koud. Volgens de Britse openbare omroep BBC zijn er in de naast Canada gelegen Amerikaanse staat op enkele dagen tijd warmte- en kouderecords vastgesteld.

Op het eiland Kodiak werd op zondag, tweede kerstdag, de warmste decemberdag gemeten met een temperatuur van 19,4 graden Celcius, maar liefst 7 graden meer dan het vorige warmterecord in de staat.

Tegelijkertijd werd er op 25 december in Ketchikan, in vogelvlucht zo'n 1.300 kilometer naar het zuidoosten van de staat, temperaturen van 18 graden Celsius onder nul vastgesteld, een van de koudste kerstdagen in het stadje in de afgelopen honderd jaar.

Volgens klimatologen en weerexperts hebben de extreme omstandigheden te maken met warme lucht die vanuit Hawaï, een andere Amerikaanse staat, richting Alaska wordt geduwd.

