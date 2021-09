Met de wereldzeeën gaat het steeds slechter. Dat blijkt uit het vijfde rapport van het Europese observatieprogramma Copernicus over de zeeën. In het rapport, dat jaarlijks verschijnt, geven 150 wetenschappers in opdracht van de Europese Commissie aan hoe snel de oceanen door toedoen van de mens veranderen.

Het rapport wijst op de ergste gevolgen: de opwarming van de wereldzeeën en het smeltende landijs leiden tot een stijging van de zeespiegel, in de Middellandse Zee met 2,5 millimeter per jaar en wereldwijd tot 3,1 millimeter. Als voorbeeld van de gevolgen die dreigen, geeft het rapport de overstroming van Venetië in november 2019, toen het waterpeil er tot wel 1,89 meter steeg. De opwarming van de oceanen heeft bovenden als gevolg dat zeedieren koeler water opzoeken of dat de bestanden kleiner worden. Het ijs van het noordpoolgebied blijft volgens het rapport krimpen: tussen 1979 en 2020 verloor het noordpoolgebied een ijsoppervlakte die ongeveer zes keer zo groot als Duitsland is. Sinds 1979 slonk het ijs per decennium met 12,89 procent.

De laagste standen werden de voorbije twee jaar opgetekend. Het rapport waarschuwt: als het Arctische zee-ijs verder smelt, kan dat bijdragen tot de regionale opwarming, de erosie van de Arctische kusten en een verandering van het wereldwijde weerbeeld. Een ander inzicht: extreme schommelingen door hitte- en koudegolven in de Noordzee houden rechtstreeks verband met veranderingen in de visvangst. Daarbij worden zeetong, noordzeekreeft, zeebaars en noordzeekrab vermeld. 'Klimaatverandering, milieuvervuiling en overmatige exploitatie hebben een ongeziene druk op de oceanen gezet', zei Karina von Schuckmann, voorzitter van het 'Ocean State Report', in een mededeling bij het rapport.

