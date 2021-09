Bij gevechten rond de Jemenitische stad Marib zijn op 48 uur tijd al zeker 100 strijders omgekomen. Aan de zijde van de Houthirebellen vielen 68 doden, bij de pro-regeringstroepen waren dat er 32. Dat melden regeringsbronnen. Marib geldt als het laatste grootste bolwerk van de regering in het noorden van Jemen.

Honderden strijders van lokale stammen hebben de regeringsrangen vervoegd om de Houthi's terug te dringen. De door de Saoedi's geleide coalitie stond het regeringsleger bij met steun uit de lucht.

De balans die de regering publiceerde, werd bevestigd door ziekenhuisbronnen. Bij de Houthi-rebellen klinkt het dat 59 luchtaanvallen op Marib werden uitgevoerd.

De rebellen, die steun krijgen uit Iran, proberen al sinds februari om Marib onder controle te krijgen. Als hen dat lukt, controleren ze het hele noorden van Jemen. De afgelopen weken voerden ze hun gevechten op, wat leidde tot nog eens honderden doden.

Marib is de hoofstad van de gelijknamige regio die rijk is aan olie en strategisch gelegen is tussen het noorden en zuiden van het land.

De oorlog die in 2014 uitbarstte, heeft geleid tot de wereldwijd ergste humanitaire ramp, volgens de VN. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en het grootste deel van de bevolking lijdt honger.

